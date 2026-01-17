Haberler

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 60 bin TL ceza

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 60 bin TL ceza
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne yaklaşık 60 bin TL para cezası uygulandı. Motosiklet, trafik polislerince kovalama sonucu yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne yaklaşık 60 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik polislerinin (Şahin) dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Şahin ekiplerinin takibi sonucu kaçan sürücü, 4075 Sokak üzerinde Manavgat Lisesi'nin giriş kapısı yakınlarında yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne; sürücü belgesiz ve alkollü motosiklet kullanmak, dur ihtarına uymamak, yaya kaldırımına çıkmak, kask takmamak ve motosikletin plakasını takmamak suçlarından toplamda yaklaşık 60 bin TL para cezası uygulandı.

Sürücünün kaçma ve motosikletli ekibin kovalama anları güvenlik kamerasına yansıdı - ANTALYA

