'Yazıklar olsun' dedi, basın mensubuna tükürdü

Bursa'da alkol denetimini görünce yavaşlayan ticari araç sürücüsü, yapılan kontrolde 1.63 promil alkollü çıktı. Olayı görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüyerek, küfürler eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak 11 Eylül Bulvarı Soğanlı mevkiinde denetim yapan ekipler, kendilerini görüp yavaşlayan 16 Y plakalı ticari araçtan şüphelendi. Durdurulan sürücüye rutin alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü Kürşat M., 1.63 promil alkollü çıktı. Aracın çekileceğini öğrenen Kürşat M., polis memurlarına "Alın arabayı götürün, sizin aileniz yok mu. Allah belanızı versin" diyerek tepki gösterdi. Olayı görüntüleyen basın mensubunun da üzerine yürüyen sürücü, "Üzerime gelmeyin, işimi yapıyorum" diyen gazeteciye bela okudu. Sürücü, "Yazıklar olsun" diyerek basın mensubuna tükürdü. Basın görevlisinin fotoğrafını da çeken alkollü sürücü, "Ben fotoğraf çekmedim. Ben yakalandığım için böyle bir şey çekiyorum. Seni Allah mı gönderdi. Kendini ayar etme, seni komaya sokarım" diyerek tehdit etti. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, araç ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı