Alkollü Sürücüye İnegöl'de Ceza Yağdı

Yakıt almaya gelen alkollü sürücüye ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıt almaya gelen alkollü sürücüye ceza yağdı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücü Mehmet E.(37), 16 FC 860 plakalı otomobiliyle yakıt istasyonuna geldi. Yatık alan sürücü, ücreti ödemek için aracından inince zorlukla yürüdüğü görüldü. Sürücüyü gören diğer sürücüler, alkollü olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etmek için alkolmetre testi yapmak istediler. Alkolmetreyi usulüne uygun üflemeye sürücü ekiplere zor anlar yaşattı.

Redetti

Sürücü daha sonra alkol testini reddetti.

İtiraz etti

Aracı kullanmadığını ve aracın park olduğunu iddia eden sürücü, ekiplerin ceza yazmaması gerektiğini savundu.

Görüntüleri incelediler

Sürücünün itiraz etmesi üzerine ekipler, yakıt istasyonunun güvenlik kameralarından aracı kullandığını tespit ettiler.

Sürücüye alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. 2 yıl süreyle de ehliyetine el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Mehmet E., polis ekiplerine, "Arabayı kullanmadığım halde bana neden işlem yapıyorsun. Neden ceza yazıyorsun. Yapma" diye konuştu.