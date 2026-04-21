Kaza yapan alkollü sürücüye 228 bin 719 lira para cezası

Kaza yapan alkollü sürücüye 228 bin 719 lira para cezası
Eskişehir'de bir kazaya karışan alkollü sürücüye toplam 228 bin 719 lira para cezası kesildi. Sürücünün 3.49 promil alkollü olduğu belirlendi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Eskişehir'de kaza yapan alkollü sürücüye 228 bin 719 lira para cezası kesildi.

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.U. idaresindeki 26 ANT 364 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bariyeri aşıp tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan alkol muayenesinde, sürücü Ö.U.'nün 3.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine daha önce de el konulduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli maddelerden toplam 228 bin 719 lira para cezası yazıldı. Otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle yeniden el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
