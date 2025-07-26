Alkollü Sürücüye 83 Bin TL Ceza: Trafik Güvenliği Tehlikeye Atıldı

Alkollü Sürücüye 83 Bin TL Ceza: Trafik Güvenliği Tehlikeye Atıldı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücüye 83 bin TL ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücüye 83 bin TL ceza kesilerek, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem başlatıldı.

26 Temmuz Cumartesi saat 02.30 sularında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheli aracı durdurmak isteyen ekipler, kısa süreli bir kovalamacanın ardından sürücüyü yakaladı. Olay yerine hızla müdahale eden güvenlik güçleri, araç sürücüsünü kontrol altına aldı.

Yapılan kontrollerde, sürücünün yasal sınırın oldukça üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Yasalara aykırı hareket eden sürücüye toplam 83 bin 180 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem de başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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