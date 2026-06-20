Bilecik'te alkollü sürücüye 25 bin TL ceza

Bilecik'te alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL para cezası kesildi.

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde 06 AG 5737 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü Ahmet K.'nin 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı