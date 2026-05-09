Alkollü sürücünün kullandığı minibüs iş yerine daldı: 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs, karşı şeride geçerek önce aydınlatma direğine, ardından da kamyonete çarptıktan sonra iş yerine daldı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken 2 kişi yaralandı.

KKaza, Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi Harbiye yolu mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyreden U.K. idaresindeki 23 BH 978 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından karşı şeritten gelen U.C.Y. yönetimindeki 31 RM 595 plakalı kamyonete çarptıktan sonra iş yerine daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada minibüs ve kamyonet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü U.K.'nin 1.70 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı