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Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet kaza yaptı: 2’si çocuk 3 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet kaza yaptı: 2’si çocuk 3 yaralı
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. idaresindeki 26 AKZ 398 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, motosiklette sürücü ve yolcu konumunda bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü O.Ü.'nün 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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