Alkollü Sürücünün Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü önce bir ekmek taşıyan minibüse, daha sonrada trafik ışığına çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Anam babam beni böyle görmesin" diyerek tepki gösterdi.

Kaza sabah saatlerinde Milli İrade Caddesinde bulunan Ziraat kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 50 NE 941 plakalı otomobil sürücüsü A.E.Ü. kavşakta kırmızı ışıkta durmayınca, önce yeşil ışıkta geçen A.A.'nın kullandığı minibüse, daha sonrada kavşakta bulunan trafik ışığına çarparak kaldırıma savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü önce yakınlarını arayarak "Kardeş neredesin sen, sağ ayağımı hissetmiyorum. Ayağım öyle kaldı" diyerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin tedavi için zor ikna ettiği sürücü daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere "Anam babam böyle görmesin diyerek" tepki gösterdi.

Minibüs sürücüsü A.A.'da açıklamasında "Bana yeşil yanmıştı. Ben yukarıya doğru çıkıyordum. Bu araç kırmızı ışıkta geçerek bana yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama kaçamadım. Çok süratliydi. Ayrıca da sarhoşmuşlar" dedi. - NEVŞEHİR