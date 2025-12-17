Alkollü çevirmeye girdi, ehliyeti gitmesin diye uzun süre dil döktü

Burdur'da alkollü direksiyon başına geçen genç, polis ekipleri tarafından uygulamada durdurulunca ehliyeti gitmemesi için uzun süre dil döktü. Yapılan alkol kontrollünde 1.97 promil olduğu anlaşılan gencin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (21), 07 GYS 48 plakalı otomobil seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından durduruldu. Alkol kontrollü yapılan E.K.'nin 1.97 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Uzun süre ehliyetinin gitmemesi için ekiplere dil döken genç, zor anlar yaşattı.

"Kimsenin yüzüne bakamam"

Polislere de hak verdiğini söyleyen alkollü sürücü, "Hayatımda ilk defa bu hareketi yaptım. Kimsenin yüzüne bakamam. Şuradan usulca dönüp evime gideyim, yapma. Ne olursun benim bu durumu kimseye açıklayacak halim yok'" diyerek ceza yazılmasına da itiraz etti. Ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından E.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Daha sonrasında E.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı çekici marifetiyle otoparka çekildi. - BURDUR