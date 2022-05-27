Sürücü, alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu! Motosikletin çarptığı şahsın durumu kritik - Haberler

Sürücü, alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu! Motosikletin çarptığı şahsın durumu kritik
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü yaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan motosikletin çarptığı yayanın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletle evine gittiği öğrenilen alkollü sürücünün karşıdan karşıya geçmemekte olan yayaya çarptı.
İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların olayı 112 ihbar hattını araması üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.G, yaya N.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa