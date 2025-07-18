Alkollü Sürücü Trafik Kazasında Ölümle Sonuçlanan Kaza Nedeniyle Tutuklandı

Alkollü Sürücü Trafik Kazasında Ölümle Sonuçlanan Kaza Nedeniyle Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü bir sürücü, kazaya karıştıktan sonra kaçarken tutuldu. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kireçkuyusu mevkiinde meydana gelen kazada Fatih Çalıova idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 14 ABM 801 plakalı otomobile çarparak sürücüsü Muhammet Aygün'ün ölümüne sebep olmuştu.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 BN 242 plakalı otomobilin sürücüsü Çalıova, polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken 2.38 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir diğer kazada, Emek Kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri'ye (21) çarparak ölümüne neden olan sürücü Fatih O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

Kasadan vasiyeti çıktı! Tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.