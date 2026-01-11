Haberler

Edirne'de ters yöne giren alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Edirne'de ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün otomobili bariyerlere çarparak kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralarla kaydedildi.

Edirne'de otoyolda ters yöne giren alkollü sürücü, faciaya davetiye çıkardı. Ters yönde ilerleyen otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametine ters yönde son sürat ilerleyen A.T.Ç. idaresindeki 22 AR 654 plakalı otomobil, Edirne girişinde tır kantarı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü A.T.Ç. ile araçta bulunan yolcu yaralanırken, yol kenarında bulunan Karayollarında görevli iki personel ile karşı yönden gelen sürücüler kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Yaşanan tehlikeli anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
