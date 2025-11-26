Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şahsa 70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Eskiekin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen M.K.B., idaresindeki 19 EK 679 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Aracı polis ekiplerinin üzerine doğru sürerek olay yerinden uzaklaşan şahıs, ekipler tarafından Ekin Caddesi'nde yakalandı. Polislerin yaptığı incelemede, M.K.B.'nin ehliyetinin olmadığı ve 2.73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye gerekli maddelerden toplam 70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - ÇORUM