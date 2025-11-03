Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Muş'ta alkollü olduğu iddia edilen ticari araç sürücüsü, park halindeki beş otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tapu Kadastro Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kısa süreliğine durdu. Araçtan inmeye çalıştığı sırada yere düşen sürücü, ardından tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştı. Tanıklar, ticari aracın lastiklerinin patladığını ve jantlar üzerinde ilerlediğini belirtti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. - MUŞ