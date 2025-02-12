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Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 74 yaşındaki sürücü A.Ç., park halindeki 6 araca çarparak maddi hasar oluşturdu. Olayın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü A.Ç. (74), park halindeki 6 araca çarparak zarar verdi. Olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Biga'nın Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. 17 KB 316 plakalı aracın alkollü olduğu ileri sürülen sürücüsü A.Ç. (74), park halindeki 6 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. Araçlara çarpan A.Ç. aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kısa bir süre sonra kazayı yapan sürücüyü yakaladı.

Gözaltına alınan A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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