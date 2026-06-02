Alkollü sürücünün çarptığı araç doğalgaz kutusunu patlattı: Mahalleli sokağa döküldü

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı. Çarpışma sonucu doğalgaz kutusu hasar aldı, gaz sızıntısı mahalleliyi sokağa döktü. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Bursa'da iddiaya göre alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda park halindeki araca çarptı. Park halindeki araç ise, doğalgaz kutusuna çarptı. Doğalgaz kutusundan çıkan gaz, mahalleliyi sokağa döktü.

Olay, saat 02: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Recep K. 16 ABL 665 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda park halinde bulunan 16 BKN 483 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle park halinde bulunan araç ise, evin önünde duran doğalgaz kutusuna çarptı. Kutudan çıkan yoğun gaz, mahalleliyi sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve gaz ekipleri olaya müdahale etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını olay yerinden kaçırarak 50 metre ilerideki sokağa park etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan aracı buldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
