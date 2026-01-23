Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı

Karabük'te park halindeki 5 araca çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.B. (23) idaresindeki 78 AAS 404 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü, bu sırada park halindeki bir araca daha çarptı. Yoluna devam etmek isteyen sürücü, kontrolden çıkarak kısa bir mesafe sonra park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Kazanın ardından araçtan inen M.E.B., koşarak olay yerinden kaçtı. Araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrolde M.E.B.'nin 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yerinde bırakılan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde bir motosikletlinin saniyelerle ihtimali kazadan kurtulduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK