Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan ilk kez ehliyetini kaptıran sürücü, kendisini yakalayan polisi tebrik etti.

İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Şifa ışıklar mevkiinde gece yarısı alkol denetimi yaptı. Denetime takılan bir otomobil çevirme sırasında 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Takibi sürdüren Trafik Polisi ekibi, kaçan otomobili Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurdu. Sürücü E.K.'nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü E.K.'nin 6 ay geçici süreyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca E.K.'ye alkollü araç kullanmaktan ve 'dur' ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi.

Basın görevlisine konuşan sürücü E.K., "6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun." dedi. - TEKİRDAĞ