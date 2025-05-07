Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Alkollü Sürücü Gazipaşa'da Kaza Yaptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Alkollü Sürücü Gazipaşa'da Kaza Yaptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı hızla ilerleyen alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu park halindeki motosiklet savruldu, çöp konteyneri parçalandı ve aydınlatma direği devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi, kazayı yaralanmadan atlattı

Aracın süratle ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cadde üzerinde aşırı hızda seyrederken kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Otomobilin çarptığı park halindeki motosiklet metrelerce savruldu, çöp konteyneri parçalandı, aydınlatma direği ise göçtü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 00.35 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan KYK Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan H.E.B. idaresindeki 20 DMR 03 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdi. Hızını alamayan otomobil, park halindeki motosiklete çarpıp 75 metre savurdu. Ortalığı savaş alanına çeviren otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine el konulan H.E.B.'ye 14 bin TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, kazadan önceki anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.