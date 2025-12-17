Esenyurt'ta alkollü sürücü makas atıp kaza yaptı; o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücü, makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Dakikalar sonra ise yine makas atarak girdiği tali yolda aracını devirdi. Yaşanan kaza anları ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt mevki Haramidere Bağlantı Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kamyonet sürücüsü makas ata ata ilerledi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden adam, önce bariyerlere çarptı, ardından ise son anda diğer araçlara çarpmaktan kurtuldu. Aradan geçen kısa sürede de akıllanmayan sürücü, bu seferde tali yola makas atarak girdi. Birkaç metre ilerledikten sonra ise kamyonet tali yolda devrilirken, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı. - İSTANBUL