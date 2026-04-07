Alkollü otomobil sürücüsü önce ağaca, ardından tabelaya çarparak karşı şeride geçti

Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca ve tabelaya çarptı. Kazada aracın hurdaya dönmesinin ardından sürücü hastaneye gitmeyi reddetti ve alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Aymar mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden S.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki tabela ve ağaca çarptı. Otomobil daha sonra yolun karşı şeridine girdi. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü S.U., alkollü çıktı.

Araçtaki yakınına sarıldı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasına sevinen sürücü S.U., otomobildeki yakını S.U.'ya sarıldı. Alkollü sürücünün yakını ise, kazayı görüntüleyen gazeteciye dönüp bakarak, "Biz burada ölümden döndük, sen reklam peşindesin" dedi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan sürücü S.U. ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
