Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: Vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etti

Bursa Yıldırım'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 araca çarptı, kazanın ardından çevredeki vatandaşlara kendisini polis zannettiği için derdini anlatmaya çalıştı. Alkolmetreyi reddeden sürücü, toplam 350 bin lira ceza aldı ve gözaltına alındı.

Bursa'da alkollü sürücü direksiyon başına geçince ortalığı savaş alanına çevirdi. 4 araca çarpan sürücü, vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etmeye kalktı. Alkolmetreyi üflemeyi de reddeden şahıs, 350 bin lira ceza yedi.

Olay, Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ş.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücünün tavırları kazanın önüne geçti.

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, olay yerine gelen ekiplerden önce çevredeki vatandaşları polis zannedip derdini anlatmaya çalıştı. Bir yandan dengesini sağlamaya çalışan Ş.Ş., bir yandan da "Ben anlatayım size" diyerek vatandaşlara uzun uzun izahatta bulundu. Kazaya karışan araç sahiplerini de ihmal etmeyen sürücü, "Zararınızı karşılayacağım" diyerek gönül almaya çalıştı. Ancak hasarın büyüklüğü ve kendi durumu, bu sözlerin havada kalmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise hem kazayla hem de sürücünün bitmek bilmeyen açıklamalarıyla uğraştı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü karşısında ekiplerin sabrı dikkat çekti. Polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak işlemleri tamamladı.

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kesilen cezaların toplamı 350 bin lirayı aşarken, sürücü kan testi için hastaneye götürülerek gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım böyle görüntülendi

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden kudurdu
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları