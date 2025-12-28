Haberler

Alkollü sürücü önce araçla sonra koşarak kaçtı: Polis havaya defalarca ateş açtı, yine durmadı

Bursa'da trafik kontrolü yapan polis ekiplerini fark eden alkollü sürücü, kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçış sırasında kaza yapsa da durmayan sürücü, sonunda polisi atlatarak koşarak kaçtı. Ancak, polis ekipleri havaya ateş açmak zorunda kalarak sürücüyü yakaladı.

Bursa'da polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan alkollü sürücü, kilometrelerce süren nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçış sırasında kaza yapan sürücüyü durdurmak isteyen polis ekipleri havaya defalarca ateş açarken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekiplerini fark eden sürücü, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, kazaya rağmen yoluna devam etti. Polis ekipleri, kamu güvenliğini tehlikeye atan aracı durdurmak için uzun süre takip etti. Araçla kaçamayacağını fark eden sürücü, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri o şüpheliyi bu kez araçtan inip kovalamaya başladı. Havaya defalarca ateş açılmasına rağmen durmayan sürücü, süren kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı. O anlar kameraya yansırken, sürücüye alkollü araç sürmekten ve 'dur' ikazına uymamaktan cezai işlem uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
