Alkollü sürücünün çarptığı bekçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Maltepe'de meydana gelen kazada, alkollü sürücü Cihan B. tarafından çarparak hayatını kaybeden çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun cenazesi defnedildi. Sürücü 12 saat sonra yakalanarak tutuklandı.

Kaza, 31 Ocak günü saat 04.50 sıralarında Cevizli D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) kullandığı otomobile, sol şeritten gelen Cihan B.'nin (41) idaresindeki Maserati marka araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karamehmetoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 kişi olay yerinde gözaltına alınırken, sürücü Cihan B.'nin taksiyle kaçtığı belirlendi. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler olaydan yaklaşık 12 saat sonra şüpheliyi yakaladı. Yapılan testlerde şüpheli Cihan B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karamehmetoğlu'nun cenazesi ise Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - İSTANBUL

