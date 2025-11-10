Haberler

Alkollü Sürücü Bekçileri Görünce Park Etti, İddiaları Reddetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bekçileri gören alkollü sürücü, yakalanmamak için otomobili park etti ve sürücü olduğunu inkar etti. Alkol testini reddeden sürücünün ehliyeti iptal edildi ve 26 bin 558 TL ceza kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bekçileri görünce otomobili park eden alkollü sürücü, yakalanacağını anlayınca şoför olduğunu inkar etti. Ekiplere zorluk çıkararak, alkol testini reddeden aday sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana gelen olayda; Ö.K. yönetimindeki 38 RK 228 plakalı otomobille ilerlediği sırada bekçileri görerek, otomobili park etti. Otomobilin şoför kapısından inen Ö.K.'nin alkollü olduğunu anlayan ekipler, trafik ekiplerine haber verdi. Trafik ekiplerinin gelmesiyle Ö.K., sürücü olmadığını söyleyerek, ekiplere zorluk çıkardı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ö.K.'nin ehliyeti aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edilirken, 26 bin 558 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
