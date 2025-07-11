Alkollü Sürücü Ayvalık'ta Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Ayvalık'ta Kaza Yaptı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü, aracının kontrolünü kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ufak yaralarla kurtulurken, araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü, aracıyla yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kadın sürücü ufak sıyrıklarla kurtulurken, kullandığı araçta çok ciddi maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde G N. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 MRK 6807 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Tek taraflı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sürücü G N. kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Sürücü kadının 400 promil alkollü olduğu iddia edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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