Tekirdağ'da otomatik bariyeri kırarak otoparka girdiler: Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen şahıslar bir iş yerinin otoparkına girebilmek için otomatik bariyeri kırdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Ertuğrul Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 BT 905 plakalı araçta bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen şahıslar, bir iş yerine ait otoparkı kullanmak istedi. Otopark girişinde bulunan otomatik bariyerin açılmaması üzerine şahısların bariyeri tutarak kaldırdıkları, ardından zorlayarak kırdıkları ve araçla içeri girdikleri öğrenildi. Şahısların otopark içerisine girdikten sonra araçla bir süre tur attıkları belirtildi.

Meydana gelen olayda bariyer sisteminde maddi hasar oluşurken, konunun ilgili kişiler tarafından şikayet konusu edildiği ifade edildi. Olay anına ilişkin görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

