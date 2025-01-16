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Alkollü Şahıs Polisten Kaçarken Yakalandı

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Çorum'da polisten kaçan alkollü şahıs, yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. Aracında silah ve bıçak bulunan şahsın alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

Polisten kaçan alkollü şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı

ÇORUM - Çorum'da ihbara giden polis ekiplerinden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alınırken aracında silah ele geçirildi.

Olay, Akkent 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir iş yerinde tartıştığı vatandaşa hakaret eden H.D.'nin belinde silah olduğunu gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini gören H.D. hafif ticari aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde şahsın 0.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. 11 bin 600 lira idari para cezası uygulanan şahsın aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Şahıs gözaltına alındı.

Alkollü Şahıs Polisten Kaçarken Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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