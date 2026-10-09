Haberler

Alkollü motosiklet sürücüsüne 235 bin lira ceza, ehliyeti de iptal oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alkollü motosiklet sürücüsüne 235 bin lira ceza, ehliyeti de iptal oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da alkol denetimi yapan ekipleri gören motosiklet sürücüsü, önce ters yönden kaçmayı denedi.

Bursa'da alkol denetimi yapan ekipleri gören motosiklet sürücüsü, önce ters yönden kaçmayı denedi. Başaramayınca yakayı ele veren sürücü yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı. Sürücünün, "Yapacak bir şey yok, ehliyetsiz süreceğiz artık, bundan sonra durmam zaten" demesi güldürürken, ehliyeti ise iptal edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimlerini sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde denetim yapan ekipleri gören Anıl Ç. yönetimindeki 52 AGT plakalı motosiklet, ters istikamete kaçmak istedi. Başarısız olacağını anlayan sürücü yakayı ele verdi. Anıl Ç.'ye yapılan testte, 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 3 farklı maddeden toplam 235 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyeti ise iptal edildi.

"Bu scooterla nasıl kaçayım, kaçmak istesem kaçardım"

Polis ile sohbet etmeye başlayan alkollü sürücü Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu scooterla nasıl kaçayım" dedi. Bunun üzerine polis memurunun, "Yakaladık zaten" demesiyle beraber Anıl Ç., "Kaçmak istesem kaçardım ki" diye cevap verdi. Gazetecinin çekim yaptığını gören Anıl Ç., kameraya dönerek, "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun, "Yakalanırsan 200 bin lira yersin" demesine ise, "Bundan sonra durmam zaten" diye cevap verdi.

"Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim"

Kameraya konuşan alkollü sürücü Anıl Ç., "Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim alkollüyüm. Cezamızı öderiz. Şuan evime gidip uyuyacağım, yarın 12.00'da mesaim başlıyor. Bir tane motosiklet bulacağız artık. Ehliyetim yok ama mecbur çalışacağım. Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim. Alkollü araç kullanmayın, ben kullandım pişmanım" dedi.

Motosiklet otoparka çekilirken, 1.02 promil alkollü çıkan sürücü ise ifade vermek için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
ABD’den Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki Amerikalıları tedirgin eden uyarı: Hazır olun!
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar” müzikalinde

Hülya Avşar'ın başrol olduğu müzikale sürpriz oyuncu: Rolü belli oldu
Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti