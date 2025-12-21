Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü bir motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 2.35 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BNZ 360 plakalı motosiklet sürücüsü Taner C., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine savruldu.

Savrulmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Taner C.'nin 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

