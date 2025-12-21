Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BNZ 360 plakalı motosiklet sürücüsü Taner C., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine savruldu.

Savrulmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Taner C.'nin 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA