Alkollü Kişi Kafeye Alınmayınca Tabancayla Ateş Açtı: 4 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu gerekçesiyle kafeye alınmayan bir kişi, sinir krizi geçirip tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda tartıştığı kişiyle birlikte 4 kişi yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla dağ yolunda yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtoğlu Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M .M. (63) isimli şahıs, sokak üzerindeki bir işletmeye girerek alkollü içecek istedi. İşletme sahiplerinin alkol satışı yapmadıklarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.M., yanında bulunan tabancayla çevreye ateş açtı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık, Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) ise omuzundan yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar korku içinde kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında çevredeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçan şüpheli M.M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Uludağ yolu Yiğit Ali Mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA