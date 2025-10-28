Haberler

Alkollü Kişi Kafeye Alınmayınca Tabancayla Ateş Açtı: 4 Yaralı

Alkollü Kişi Kafeye Alınmayınca Tabancayla Ateş Açtı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kafeye alınmayan alkollü bir şahıs, sinir krizi geçirip tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda 4 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu gerekçesiyle kafeye alınmayan bir kişi, sinir krizi geçirip tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda tartıştığı kişiyle birlikte 4 kişi yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla dağ yolunda yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtoğlu Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M .M. (63) isimli şahıs, sokak üzerindeki bir işletmeye girerek alkollü içecek istedi. İşletme sahiplerinin alkol satışı yapmadıklarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.M., yanında bulunan tabancayla çevreye ateş açtı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık, Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) ise omuzundan yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar korku içinde kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında çevredeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçan şüpheli M.M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Uludağ yolu Yiğit Ali Mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.