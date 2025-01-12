Alkollü Kadın Sürücü, Ters Yön Kaza Yaptı

Alkollü kadın sürücü polisten kaçarken girdiği ters yönde kaza yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis denetimini gören alkollü kadın sürücü, girdiği ters yönden kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Hafif yaralanan sürücünün daha önce de alkol sebebiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü kadın sürücü, ters yöne dönerek kaçmaya başladı. Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 54 AKZ 926 plakalı SEAT marka otomobil, 'V' kanala düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisten kaçan alkollü sürücünün daha önceden de alkolden ehliyetine el konulduğu öğrenilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.