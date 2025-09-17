Haberler

Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Rekor Ceza

Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Rekor Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 3.43 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 TL ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimde, 3.43 promil alkollü olduğu belirlenen bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 TL ceza uygulandı.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi Valilik mevkiinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafikte seyir halinde olan bisiklet sürücüsü A.Ş.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.43 promil alkollü olduğu belirlenerek 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, bisikletine geçici süreyle el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.