Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanan Şahıs Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu, 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahıs, alkol ve uyuşturucu kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranıyordu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve halen 4 ayrı suç dosyasından aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
