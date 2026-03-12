Haberler

İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de sosyal medyada 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında oturtarak görüntülerini paylaşan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

İzmir'de sosyal medyada küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturtarak görüntülerini paylaşan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarında 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında yer aldığı görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin