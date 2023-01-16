17 yaşındaki genç annesini, alkol almasına kızdığı için öldürmüş

Adana'da evde tartıştığı dayısını silahla yaralayan, annesini ise öldüren 17 yaşındaki genç yakalandı. Alkollü olan gencin, annesiyle de bu sebeple tartıştığı ve sonrasında silaha sarıldığı öğrenildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iddiaya göre 17 yaşındaki B. A. eve alkollü geldi.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı. Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı. Bunun üzerine B. A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı. Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Zanlı ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.