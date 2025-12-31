Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yılbaşı tedbirleri

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Alınan tedbirler kapsamında, yılbaşı gecesi başta meydanlar, eğlence alanları, ana arterler ve yoğunluk yaşanabilecek noktalar olmak üzere ilçe genelinde denetim ve kontroller artırıldı. Asayiş, trafik ve devriye ekiplerinin görev başında olacağı bildirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 2026 yılının Aliağa halkı için sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl olması temennisinde bulundu. - İZMİR