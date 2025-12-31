Haberler

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yılbaşı tedbirleri

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yılbaşı tedbirleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesinde vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebilmesi için ilçe genelinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Denetim ve kontroller yoğunlaşırken, asayiş, trafik ve devriye ekipleri görev başında olacak.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Alınan tedbirler kapsamında, yılbaşı gecesi başta meydanlar, eğlence alanları, ana arterler ve yoğunluk yaşanabilecek noktalar olmak üzere ilçe genelinde denetim ve kontroller artırıldı. Asayiş, trafik ve devriye ekiplerinin görev başında olacağı bildirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 2026 yılının Aliağa halkı için sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl olması temennisinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi