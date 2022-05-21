Aliağa'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Nihat Yıldız (61), plakasız motosikleti ile İzmir istikametine doğru seyir halindeyken iddialara göre, M.Ü. idaresindeki 35 DD 4005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü Nihat Yıldız refüje doğru savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nihat Yıldız'ı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa