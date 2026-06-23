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İzmir'de yasa dışı avcılıkla mücadele: 50 metrelik ağ sudan çıkarıldı

İzmir'de yasa dışı avcılıkla mücadele: 50 metrelik ağ sudan çıkarıldı
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İzmir Aliağa'da su ürünleri denetimlerinde, Güzelhisar Çayı'na yasa dışı bırakılmış 50 metrelik misina ağı bulundu. Ekipler ağa el koyarken, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceği bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Karaköy Mevkii Güzelhisar Çayı üzerinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla suya bırakılmış 50 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi.

Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli su ürünleri teknik personeli, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ortak bir çalışma yürüttü. Karaköy Mevkii Güzelhisar Çayı üzerinde gerçekleştirilen titiz incelemeler sırasında, suya yasa dışı yollarla bırakılmış bir misina ağı tespit edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki misina ağına, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Yetkililer, doğal yaşamı ve balık popülasyonunu tehdit eden kaçak avcılık faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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