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Aliağa'da emniyet, jandarma ve muhtarlar güvenlik için kahvaltıda buluştu

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Aliağa'da emniyet, jandarma ve muhtarlar güvenlik için kahvaltıda buluştu
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Aliağa'da emniyet, jandarma, muhtarlar ve basın mensupları Polis lokalindeki kahvaltıda buluştu. Kurumlar arası iş birliği ve mahalle güvenliği değerlendirilirken zeytin hasadında çalışacak personelin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve hırsızlık tedbirleri ele alındı.

Aliağa'da emniyet ve jandarma birimleri, mahalle muhtarları ve basın mensupları kahvaltıda buluştu. Kurumlar arası iş birliği, mahallelerin huzur ve güvenliğine ilişkin konular değerlendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis lokalinde gerçekleştirilen kahvaltıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ile birim amirleri, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki mahalle muhtarları ile basın mensupları katıldı. Buluşmada, kurumlar arası iş birliği ve mahallelerin güvenliğine ilişkin konular değerlendirildi. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can burada yaptığı konuşmada, mahallelerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında muhtarlıklar ile emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyonun önemini dikkat çekti.

Toplantıda Aliağa, sanayisi, limanları, sürekli göç alan dinamik yapısıyla ve büyüme hızıyla İzmir'in en hareketli ilçelerinin başında geldiğini, bu büyüme, mahalle bazında asayiş dinamiklerini de doğrudan etkilediği, artan nüfus hareketliliği ve metruk binalar/şüpheli hareketler gibi konularda anlık koordinasyonu daha da hızlandırmak için istişare yapıldı. Ayrıca zeytin hasat döneminde tarlalarda çalışacak personelin işverenler tarafından kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı.

Muhtarlar, mahallelerin sorunlarının çözümü ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara daha hızlı ulaştırılması konusunda emniyet ve jandarma birimleriyle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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