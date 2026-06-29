İzmir'de 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen R.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan R.B.'nin, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı