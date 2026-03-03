Haberler

ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Güncelleme:
İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığıyla öldürülmesinin ardından Pakistan'da başlayan protestolar nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkede düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanırken, Karaçi Konsolosluğu'ndaki şiddet olayları sonucunda can kaybı 35'e yükseldi.

İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığındaki saldırıda öldürülmesinin ardından Pakistan'da başlayan protestolar ve ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda yaşanan şiddet olayları nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Pakistan'daki gösteriler nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde ilave güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk çevresindeki güvenlik güçlerinin sayısı artırılırken, çevik kuvvet polisleri de görevlendirildi. Tesis yakınlarına sızma girişimlerini engellemek için konteynerler yerleştirildi.

Öte yandan ABD'nin Pakistan Misyonu'ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin başkent İslamabad'da bulunan büyükelçiliğinde ve Lahor ile Karaçi'deki konsolosluklarında tüm vize başvurularının 6 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi. Söz konusu kararın mevcut güvenlik durumu nedeniyle verildiği belirtildi.

ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'ndaki çatışmalarda can kaybı 35'e yükseldi

Gelişme, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığında düzenlenen saldırılarda öldürülmesinin ardından pazar günü ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda düzenlenen protestoların ardından yaşandı. Yetkililer, Karaçi'de kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda can kaybının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Ketta şehirleri dahil olmak üzere ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, bazı bölgelerde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Başkent İslamabad'da protestocuların hükümet ve diplomatik misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) girmesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahale etmişti. - LAHOR

