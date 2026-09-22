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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a intihara teşvikten 4 yıl hapis cezası verildi

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Mahkeme, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a intihara teşvikten 4 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası aile karara tepki gösterdi; anne baygınlık geçirdi, baba cezayı az buldu.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Duruşmanın ardından Çakır'ın annesi baygınlık geçirirken, aile karara tepki gösterdi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve müşteki aile katıldı. Mahkeme, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl ceza verirken, 'eziyet etme' suçundan beraatına hükmetti.

Duruşmanın ardından adliyenin önünde açıklama yapan Çakır'ın babası Mehmet Esen ve annesi Hatun Esen, karara isyan etti. Anne Hatun Esen baygınlık geçirirken, baba Mehmet Esen 4 yıl hapis cezasının az olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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