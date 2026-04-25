Alevlere teslim olan tır küle döndü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

