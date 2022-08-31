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Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

Çankırı'da bir ev ve yanındaki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankırı'da bir ev ve yanındaki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında ahır ve ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, boş olduğu öğrenilen ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çankırı 3. Sayfa Haberler

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