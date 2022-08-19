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Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü

Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü

Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında çıkar örtü yangını, İç Anadolu Bölgesinin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında çıkar örtü yangını, İç Anadolu Bölgesinin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında orman yangını çıktığı ihbarını alan ekipler, yangının İç Anadolu bölgesinin tek blok en büyük ormanı olan ve 160 hektar alana yayılan Akdağmadeni Ormanına yayılma riskine karşı harekete geçti. Gemerek ve Sızır Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları da yangına müdahale etti. Yangın 400 metre karelik dar bir alanda ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İç Anadolu Gemerek Sivas Çad 3. Sayfa Haberler

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