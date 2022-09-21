Zonguldak haber | Zonguldak'ta korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak haberler... Zonguldak'ta korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı Yangında iki katlı ev küle döndü Devrek'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu Köyü Merkez Mahallesinde meydana gelen ev yangınında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Zonguldak'ta korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı Yangında iki katlı ev küle döndü ZONGULDAK - Devrek'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu Köyü Merkez Mahallesinde meydana gelen ev yangınında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Köyde henüz nedeni belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ali Kayabaşı'na ait evde çıkan yangın Devrek Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınırken, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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