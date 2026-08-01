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Alevler arasında kalan kaplumbağaya itfaiye ekibinden müdahale

Alevler arasında kalan kaplumbağaya itfaiye ekibinden müdahale
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde alevler arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde alevler arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

İlçenin kırsal Türeli Mahallesi mevkisinde dün henüz belirlenmeyen nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Alevler arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinletmeye çalıştı. Müdahale anları cep telefonu kamerasında kaydedildi. Kaplumbağa, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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