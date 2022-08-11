Haber : Alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürdü

 - Güncelleme:

Alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürdü Alev alan beton mikserini benzin istasyonuna sürdü İstasyon çalışanları alevlere müdahale ederek faciayı engelledi Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürerek facianın önüne geçti.

Alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürdü

Alev alan beton mikserini benzin istasyonuna sürdü

İstasyon çalışanları alevlere müdahale ederek faciayı engelledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürerek facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. İsa T.'nin kullandığı beton mikseri seyir halindeyken alev aldı. Lastik kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı benzin istasyonuna sürdü. İstasyonun bahçesine gelen araca çalışanlar su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangının büyümesini engelleyen istasyon çalışanları, yakıt pompalarına da sıçramasını engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kontrol altında tuttuğu alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olayı anlatan istasyon işletmecisi Yıldırım Kılıç, yanan aracın istasyona doğru geldiğini ve istasyonda bulunan yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - 3. Sayfa

Şanlıurfa su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title